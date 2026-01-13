ДомойАвтоновости сегодняХардкорный шестиколесный грузовик «Урал Next» стал уютным автодомом по цене квартиры в...

Хардкорный шестиколесный грузовик «Урал Next» стал уютным автодомом по цене квартиры в Москве

Текст: Алексей Шмидт
Разработан дом на колесах для бездорожья, в котором могут комфортно жить до 4-5 человек

DSC05654 HDR 1

Повальный интерес к автодомам и кемперам наблюдается во всем мире. И Россия здесь не исключение. 

С учетом местных дорожных и климатических условий, большинство таких проектов сосредоточены вокруг внедорожников или грузовиков. И это неудивительно.

Недавно в качестве основы для своего автодома компанией «Волгатрейд» был взят известный внедорожный грузовик «Урал Next», на шасси которого установили фургон-сэндвич размерами 5,3 x 2,4 x 2-метра. 

DSC05681 HDR 1
Дом на колесах Урал Next

В нем организовали комфортное жилое пространство, в котором могут жить в дороге до 4-5 человек. За счет утепленных стен и пола, а также отопителя Webasto и кондиционера использовать этот автодом можно в любое время года. 

Авторы проекта доработали 6-колесный «Урал Next», сменив его окрас на цвет «Степной камуфляж», добавили машине экспедиционный багажник и лестницу, ящики для хранения и тент-маркиза, который можно открывать дистанционно.

3 1 4
Внутри дома на колесах Урал Next

Стены и потолок жилого отсека обшили искусственной кожей, а санузел отделали пластиковыми панелями. На полу задействовали линолеум. 

В автодоме предусмотрено два двухъярусных дивана, а также установлен стол-трансформер. Есть шкаф для вещей и телевизор.

DSC05587 HDR 1
Внутри дома на колесах Урал Next

Угловая кухня оснащена столешницей, выполненной из искусственного камня, а также раковиной, газовой плитой, духовой печью, вытяжкой и холодильником объемом 100-литров. 

За комфорт в санузле отвечает подогреваемый пол, а вода поступает в душевую лейку через 30-литровый нагреватель с 250-литрового бака, в котором установлен насос. 

газ некст автодом
Внутри дома на колесах Урал Next

Электроприборы внутри работают от 2 аккумуляторов на 100 А/ч и инвертора. Есть возможность внешнего ввода на 220В.

Стоимость такого внедорожного дома на колесах с учетом шасси составляет 19 миллионов 710 тысяч рублей. Но при наличии аналогичного грузовика эта сумма сократится более чем вдвое – до 8 миллионов 730 тысяч рублей. 

Фото:Kung.ru

