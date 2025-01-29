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В Штатах массово скручивают пробег автомобилей перед продажей

Текст: Алексей Шмидт
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Как и в России, цены на подержанные автомобили в США остаются очень высокими. При этом спрос на такие машины подстегнул мошенников к массовой скрутке пробега авто перед тем, как выставить их на продажу. 

По данным «Carfax», по итогам прошлого года в Штатах от мошеннических схем с одометром могли пострадать более 2 миллионов 140 тысяч автомобилистов. Во всех их машинах был скручен пробег. Рост этого показателя по сравнению с 2021-м составил 18 процентов. 

Королем по откату цифр одометра оказалась Калифорния, где по дорогам ездит почти полмиллиона автомобилей с заниженным пробегом.

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Спидометр автомобиля

На втором месте идет Техас с результатом около 300 тысяч машин, а затем со 100-тысячами автомобилей следует Нью-Йорк.

По подсчетам аналитиков, люди, по незнанию покупающие машины с отмотанным одометром, в среднем теряют в стоимости своих автомобилей около 4 тысяч долларов или 400 тысяч рублей. При этом в случае с некоторыми машинами эта цифра может возрастать в несколько раз.

Покупателей подержанных автомобилей в США предупреждают о высоком шансе нарваться на вариант со скрученным километражем, поэтому советуют тщательно проверять машину перед приобретением как через специальные сервисы, так и визуально оценив состояние авто и его пробег. 

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Фото:Соцсети

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