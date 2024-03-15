В интернет случайно утекли фото нового Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi начала продажи среднеразмерного внедорожника Pajero Sport в далеком 1996 году. Но если в первой генерации машина была построена на платформе оригинального «Паджеро», то во второй переехала на архитектуру пикапа L200.

Последний рестайлинг автомобиля датирован 2019-м годом. И казалось бы, пришло время для плановой смены поколений, но, похоже, японцы готовят очередное обновление этой модели.

Накануне в Сеть утекли фотографии модернизированного Mitsubishi Pajero Sport, премьера которого должна состояться в ближайшее время в Таиланде. Машины заметили во время их перегона на студию, где должна была проходить рекламная съемка.

Из наиболее заметных обновлений, которые можно выделить по фотографиям, можно отметить небольшой редизайн передней части кузова, где рестайлинговому Pajero Sport достанется новая решетка радиатора, бампер и фары.

Скорее всего часть изменений затронет корму автомобиля и ее салон, но снимков этих деталей пока нет.

Никаких существенных технических изменений в новом Pajero Sport можно не ждать. Машина продолжит использовать актуальную линейку двигателей. К примеру, в Таиланде внедорожник продается с 2,4-литровым турбомотором, выдающим 181 лошадиную силу. Пару ему составляет 8-скоростная автоматическая коробка передач.

В некоторых других странах машина предлагается с 3-литровым 209-сильным «атмосферником» или 2,5-литровым 136-сильным турбодизелем. Во всех версиях машина оснащается полноприводной трансмиссией Super Select II.