Nissan поставил кроссовер X-Trail на гусеницы и отправил спасать людей

Компания Nissan имеет в своем портфолио немало спецтехники, основанной на актуальной модельной линейке бренда. Но недавно появившаяся новинка в этом списке находится на совершенно ином уровне по сравнению с остальными.

Речь идет о машине спасателей, которая вскоре начнет работать на одном из горных курортов Италии. В ее основе кроссовер X-Trail четвертого поколения.

Одним из самых запоминающихся изменений в обычной машине стала замена ее колес на гусеницы. Для того, чтобы поставить «паркетник» на гусеничный ход, инженерам пришлось заметно расширить арки машины. Кроме того, они добавили автомобилю проходимости за счет установки на него лебедки, а также усиленных буксировочных крюков на обоих концах кузова.

Машина выкрашена в красно-серебристую ливрею с несколькими желтыми акцентами и надписями по бокам «Nissan X-Trail Resсue». Кроме того, у нее есть несколько подножек для удобной посадки и высадки пассажиров и водителя, что очень актуально, учитывая увеличившийся за счет гусениц клиренс на 23 см.

Помимо всего этого обилия для спасательного X-Trail предусмотрели дополнительную светотехнику и сирену, а также изготовленный по индивидуальному заказу багажник на крыше, вмещающий эвакуационные носилки и лопаты для очистки снега.

Внутри машина отличается от массового «Икс Трейла» отсутствием задних сидений, место которых заняли носилки. Благодаря этому решению автомобиль сможет оперативно доставлять пострадавших в различных инцидентах лыжников в ближайшие медицинские учреждения.

Под капотом популярный кроссовер Nissan, предназначенный для спасения людей, не изменился и ничем не отличается от простого X-Trail, продающегося в автосалоне. Машина оснащается силовым агрегатом e-4ORCE, выдающим 213 лошадиных сил.