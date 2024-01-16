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Nissan поставил кроссовер X-Trail на гусеницы и отправил спасать людей

Для этого машину пришлось серьезно переделать

Текст: Ростислав Архипов
nissan puts europes rogue x trail on tracks for mountain rescue at italian ski resort 26

Компания Nissan имеет в своем портфолио немало спецтехники, основанной на актуальной модельной линейке бренда. Но недавно появившаяся новинка в этом списке находится на совершенно ином уровне по сравнению с остальными.

Речь идет о машине спасателей, которая вскоре начнет работать на одном из горных курортов Италии. В ее основе кроссовер X-Trail четвертого поколения.

nissan puts europes rogue x trail on tracks for mountain rescue at italian ski resort 6

Одним из самых запоминающихся изменений в обычной машине стала замена ее колес на гусеницы. Для того, чтобы поставить «паркетник» на гусеничный ход, инженерам пришлось заметно расширить арки машины. Кроме того, они добавили автомобилю проходимости за счет установки на него лебедки, а также усиленных буксировочных крюков на обоих концах кузова.

nissan puts europes rogue x trail on tracks for mountain rescue at italian ski resort 5

Машина выкрашена в красно-серебристую ливрею с несколькими желтыми акцентами и надписями по бокам «Nissan X-Trail Resсue». Кроме того, у нее есть несколько подножек для удобной посадки и высадки пассажиров и водителя, что очень актуально, учитывая увеличившийся за счет гусениц клиренс на 23 см. 

nissan puts europes rogue x trail on tracks for mountain rescue at italian ski resort 7

Помимо всего этого обилия для спасательного X-Trail предусмотрели дополнительную светотехнику и сирену, а также изготовленный по индивидуальному заказу багажник на крыше, вмещающий эвакуационные носилки и лопаты для очистки снега. 

nissan puts europes rogue x trail on tracks for mountain rescue at italian ski resort 37

Внутри машина отличается от массового «Икс Трейла» отсутствием задних сидений, место которых заняли носилки. Благодаря этому решению автомобиль сможет оперативно доставлять пострадавших в различных инцидентах лыжников в ближайшие медицинские учреждения.

Под капотом популярный кроссовер Nissan, предназначенный для спасения людей, не изменился и ничем не отличается от простого X-Trail, продающегося в автосалоне. Машина оснащается силовым агрегатом e-4ORCE, выдающим 213 лошадиных сил.  

Источник:Autoevolution

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