В одной стране мира начнут штрафовать за благодарность «аварийкой» и использование ее во время движения

Поморгать «аварийкой» на дороге, тем самым сказав спасибо за то, что сосед пропустил в свою полосу, либо вовсе включить ее, чтобы машину было лучше видно в плохих погодных условиях, принято не только в России, но и в некоторых странах Юго-Восточной Азии.

Впрочем, по крайней мере в одной из них скоро такие вещи попадут под запрет. Причем очень строгий.

В Малайзии полиция предупредила о том, что водителей начнут штрафовать за использование аварийной сигнализации не по назначению, а если быть точнее за движение с моргающими огнями.

Свое решение стражи правопорядка объясняют следующим образом:

«Использование аварийных огней на движущемся транспортном средстве может сбить с толку других участников дорожного движения, особенно когда идет сильный дождь. В таких условиях увидеть, стоит ли транспортное средство на месте, или же находится в движении очень сложно, что создает дополнительную опасность».

У многих водителей этой страны тут же возник резонный вопрос – если использовать «аварийку» во время движения нельзя, то как сделать себя более заметным в условиях, когда, к примеру, идет сильный дождь.

Ответом на него малайзийская полиция предлагает включить задние противотуманные фонари, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства, либо найти безопасное место для парковки, чтобы переждать непогоду.