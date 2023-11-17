В Турции появится второй национальный автопроизводитель – Very

Вслед за компанией Togg, которая выпускает массовые электромобили, в Турции готовится запуск еще одного национального автопроизводителя. Компания должна получить название Very и начать выпуск машин совсем другого порядка.
Как пишет издание «Автопоток» со ссылкой на турецкий журнал «Dunya», электромобили Very будут представлять собой 2-местные машины, подходящие под класс L7 (тяжелые квадроциклы). Их разработкой занимаются инженеры Йылдызского технического университета.
Всего планируется появление четырех моделей, все аппаратное обеспечение которых, включая электромотор, аккумулятор, зарядное устройство, инвертор и программное обеспечение будет производиться непосредственно в Турции местными компаниями.
Источник утверждает, что как и в случае с электромобилями компании Togg, машины Very получат европейское одобрение типа R85 и пройдут процесс сертификации для старта продаж, в том числе в «Старом Свете».
Вот как описывают одну из первых моделей Very сами разработчики:
Ожидается, что продукция Very будет обладать системой автономного управления, а его грузоподъемность составит 500 кг. В качестве батареи выступят блоки от 11 до 33 кВт/ч.
Выпуск электрокаров турецкого Very стартует в 2025 году на заводе в Бурсе. Сколько они будут стоить пока не объявлено.