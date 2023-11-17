В Турции появится второй национальный автопроизводитель – Very

Вслед за компанией Togg, которая выпускает массовые электромобили, в Турции готовится запуск еще одного национального автопроизводителя. Компания должна получить название Very и начать выпуск машин совсем другого порядка.

Как пишет издание «Автопоток» со ссылкой на турецкий журнал «Dunya», электромобили Very будут представлять собой 2-местные машины, подходящие под класс L7 (тяжелые квадроциклы). Их разработкой занимаются инженеры Йылдызского технического университета.

Всего планируется появление четырех моделей, все аппаратное обеспечение которых, включая электромотор, аккумулятор, зарядное устройство, инвертор и программное обеспечение будет производиться непосредственно в Турции местными компаниями.

Источник утверждает, что как и в случае с электромобилями компании Togg, машины Very получат европейское одобрение типа R85 и пройдут процесс сертификации для старта продаж, в том числе в «Старом Свете».

Вот как описывают одну из первых моделей Very сами разработчики:

«Автомобиль для частного использования, в котором может уместиться до 4 человек. У него 4 двери и заднее шасси обладает модульной формой.

При необходимости машину можно адаптировать почти под любой вид техники, включая холодильную установку на колесах, автомобиль неотложной медицинской помощи или грузовик для сбора мусора».

Ожидается, что продукция Very будет обладать системой автономного управления, а его грузоподъемность составит 500 кг. В качестве батареи выступят блоки от 11 до 33 кВт/ч.

Выпуск электрокаров турецкого Very стартует в 2025 году на заводе в Бурсе. Сколько они будут стоить пока не объявлено.