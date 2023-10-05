Toyota выпустит новый кроссовер с названием знаменитого универсала

Toyota продолжает расширение пересмотренного на современный лад глобального семейства Crown. В него, напомним, должны войти машины с терминологиями: Crossover type, Sedan type, Sport type и Estate type.

Две первых будут представлять собой приподнятый седан и 4-дверку без внедорожного обвеса соответственно, третья – что-то среднее между хэтчбеком и кроссовером, тогда как последняя, несмотря на привычный форм-фактор «универсал», окажется классическим «паркетником».

Накануне Toyota рассекретила Crown Estate – модель, которая раньше была известна в Японии как универсал. В Сети появились как изображения этого вседорожника, так и некоторая техническая информация.

Длина новинки составит 4930 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1620 мм, а размер колесной базы будет равен 2850 мм.

Машина получит классический «кроссоверный» силуэт с прямой линией крыши и плоским капотом, внутри которого сможет расположиться с большим комфортом до пяти человек.

Салон «паркетника» оформят в классическом для семейства Crown стиле с 2-цветной отделкой сидений, передней панели и дверных карт, а также встроенным в центральную консоль широкоформатным дисплеем мультимедийной системы и цифровой комбинацией приборов.

Линейка двигателей Crown Estate включит в себя 2,4-литровый 4-цилиндровый твин-турбомотор на 349 «сил», работающий в паре с гибридной системой и полным приводом Direct4, а также 2,5-литровый полностью гибридный силовой агрегат в подзаряжаемой версии мощностью 234 л.с.

В продажу новинка «Тойоты» поступит до конца года. Первым рынком для нее станет родная Япония.