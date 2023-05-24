Полностью новый Hyundai Santa Fe показали на свежих изображениях

Проект разработки нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe подходит к завершению, о чем свидетельствует резко участившееся появление прототипов этой модели в объективах фотошпионов. Предполагается, что премьера сильно изменившегося внешне корейского вседорожника состоится в 2024-м, а в продажу автомобиль поступит ближе к концу того же года.

Независимые дизайнеры из ателье «NYMamooth», взяв за основу шпионские фото нового Santa Fe, показали, как он может выглядеть в серийном варианте.

Как видно на рендерах, автомобиль действительно переживет значительную визуальную модернизацию, став более брутальным. От сглаженного силуэта ни останется и следа. Все линии кузова будут прямыми, а формы «оквардаченными».

Головная оптика нового Santa Fe получит световую подпись в виде букв «H», а сами фары окажутся объединены светящейся полосой с названием бренда, проходящей через всю радиаторную решетку.

Дополнит общую картину широкий обвес по периметру кузова, выполненный из неокрашенного пластика.

Как будет выглядеть корма машины дизайнеры не показали, но можно предположить, что эта часть кузова изменится не меньше, чем «передок» кроссовера, получив как минимум другую крышку багажника, новые фонари и бампер.

Что касается салона, то это пока большая тайна. Впрочем, корейские СМИ пишут, что интерьер нового Santa Fe может оказаться частично унифицирован с новым компактом Hyundai Kona.

Если это окажется действительно так, то внутри машины можно ожидать появления большого сенсорного экрана, соединенного с цифровой комбинацией приборов.