Стали известны цены на автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту

Параллельный импорт автомобилей в России продолжает набирать обороты. Резкое укрепление рубля весной этого года, а также дефицит новых машин в стране привели к тому, что внезапно покупателям стало выгодно привозить автомобили из Европы. Причем чаще всего речь идет о премиальных моделях таких компаний, как BMW и Mercedes-Benz, а также Range Rover, Bentley и Rolls-Royce.

Правда привезти такие машины в Россию юридическому лицу теперь невозможно. Из-за санкций для этой категории действует запрет на ввоз автомобилей из Европы дороже 50 тысяч евро (около 3 миллионов рублей).

По словам экспертов, цены в Европе на автомобили перечисленных брендов порой оказываются на 20-40 процентов дешевле, чем сейчас в России. К примеру, привезти в РФ сейчас Mercedes-Benz Maybach S-Class 580 можно за 20-25 миллионов рублей, а BMW X7 – за 11-12 миллионов рублей.

Что касается других стран, откуда в Россию ввозят машины по параллельному импорту, то, например, в Южной Корее седан Kia K5 с 2-литровым мотором стоит от 1 миллиона 150 тысяч рублей, тогда как в России цена этой модели составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.

То же самое касается внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, за который в Таиланде просят от 2 миллионов 240 тысяч рублей (2,4-литровый мотор), а на российском рынке от 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в обоих последних случаях придется раскошелиться еще и на растаможку таких машин, однако даже с учетом нее автомобили все равно оказываются заметно дешевле, чем сейчас стоят в РФ.