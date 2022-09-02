Депутат Мособлдумы не счел верной идею упрощения техосмотра в России

С 1 сентября в России вступили в силу требования к проведению технического осмотра в стране для легковушек, автобусов и грузовых машин. Отныне на специализированных станциях не будут проверять машину на наличие повреждений или коррозии тормозных трубок, аптечки, огнетушителя, а также знака аварийной остановки. Но нововведение понравилось не всем.

По мнению заместителя председателя Московской областной думы Кирилла Жигарев, снижение требований технического осмотра вряд ли способно улучшить общую ситуацию на дорогах страны, а также рискует ей даже навредить.

Как отметил парламентарий, многие автовладельцы в России ищут способы приобрести техосмотр. Для того, чтобы избавиться от купленных диагностических карт, необходимо ужесточать правила не для новых машин, а для транспорта старше трех лет. Обязательной к проверке политик предлагает сделать тормозную систему и наличие в машине огнетушителя, рассказывает «Радио 1».

Напомним, в конце 2021 года в России отменили технический осмотр (ТО) для машин и мотоциклов, которые находятся в собственности физлиц и используются ими в личных целях.

Мера не затронула такси и иной транспорт, который перевозит пассажиров, а также личный служебный транспорт.

Кроме того, от обязательного получения диагностической карты по результатам ТО не избавили и тех, кто меняет конструкцию своего транспортного средства. Вместе с ними проходить техосмотр обязательно необходимо для авто старше четырех лет при постановке на учет или смене владельца.