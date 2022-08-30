В Барнауле продают «полноценный дом на колесах» за 500 тысяч рублей

В Барнауле на продажу выставили грузовой фургон компании Toyota 1994 года выпуска, который продавец называет «домом на колесах».

Объявление, заявленное как реализация «полноценного дома на колесах, либо стрит фуд» (именно так говорится в его описании) появилось на портале «Дром». Впрочем, машина, в основе которой лежит 28-летняя Toyota Delivery, несмотря на заявку как автодом, не имеет в своем оснащении ничего, что делало бы ее таким автомобилем.

Грузовой фургон выглядит сильно пошарпанным, а его кузов окрашен в белый и голубой цвета. На бортах сохранились японские иероглифы ярко-желтого цвета.

Передние сиденья машины могут похвастаю наличием теплых шерстяных чехлов, а потенциальном жилом отсеке полностью пусто. Так что скорее всего автор объявления хотел сказать о том, что из его Toyota Delivery получился бы неплохой дом на колесах или фудтрак, но только если автомобиль полностью переоборудовать, что потребует немалых вложений.

Машину приводит в движение 3-литровый дизельный мотор мощностью 85 лошадиных сил, прошедший процедуру капитального ремонта. Связку ему составляет механическая трансмиссия.

«Электрика вся работает, печка работает, стойки в круг новые», – сообщает продавец.

Несмотря на все нюансы, стоимость возможного будущего дома на колесах, на котором можно будет пуститься в путешествие по Алтаю (где машина продается), составляет всего 480 тысяч рублей, что можно назвать весьма неплохой ценой для такого автомобиля.