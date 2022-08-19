В Сети показали кроссоверный концепт седана Nissan Maxima

Как в свое время говорил Альфред Слоун (гендиректор General Motors), бизнес автомобильной промышленности заключается не в производстве автомобилей, а в зарабатывании денег на производстве автомобилей.

Следуя этому посылу автомобильные компании практически уничтожили сегмент универсалов, тогда как хэтчбеки все еще популярны в Европе, но спрос на них постепенно сокращается.

Аналогичная история происходит и с седанами. К примеру, недавно стало известно о планах компании Nissan отказаться от 4-дверки Maxima, на смену которой должен прийти автомобиль из полностью иного форм-фактора. Учитывая, что наиболее популярным на сегодняшний день сегментом на мировом авторынке является класс SUV (автомобили с высоким клиренсом), то выбор японцев кажется очевидным.

Независимый дизайнер с ником « Theottle» решил представить, как будет выглядеть Nissan Maxima, но в приподнятом кузове.

Как можно заметить на рендерных изображениях, передняя часть автомобиля практически в точности повторяет оформление «паркетника» Nissan Qashqai, сменившего поколение в 2021 году. Кроме того, автомобилю досталась характерная особенность моделей SUV-сегмента в виде неокрашенного пластикового обвеса по периметру кузова.

Корма автомобиля и вовсе выглядит идентичной «Кашкаю», получив такие же фонари и серебристую накладку на заднем бампере.

О технической стороне несуществующей модели автор изображений предпочел умолчать. Впрочем, учитывая современные тенденции, автомобиль явно оказался бы электрическим, или же, по крайней мере, имел бы гибридный привод.

В самом Nissan о том, каким будет преемник модели Maxima, пока рассказывать не спешат.