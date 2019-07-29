Раскрыты характеристики «внедорожного» компактвэна Suzuki XL6

Компания Suzuki раскрыла характеристики своего нового кросс-вэна XL6. Продажи новинки стартуют 21 августа. Автомобиль представляет собой кросс-версию популярной модели Suzuki Ertiga.

«Внедорожный» компактвэн оснастили защитным пластиковым обвесом вдоль нижней части всего кузова и штатными рейлингами на крыше. От «однообъемника» Ertiga автомобиль отличается также другими фарами головного света, другой решеткой радиатора и увеличенным клиренсом.

Салон новинки рассчитан на шесть мест и имеет компоновочную формулу: (2+2+2).

Под капотом автомобиля будет установлен 1,5-литровый «атмосферник» с индексом K15B, выдающий 105 лошадиных сил мощности с пиковым крутящим моментом в 138 Нм. Связку ему составляет 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Стоимость нового Suzuki XL6 пока не объявлена.