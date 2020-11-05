Volkswagen запустил продажи нового бюджетника

Фото: Volkswagen

На рынок Поднебесной поступил новый электрический паркетник модели Volkswagen e-Tharu. Электрификация сделала автомобиль дороже на 340 тысяч рублей.

Машина в базовой версии была представлена около двух лет назад. Изначально предполагалось, что сборка авто будет локализована на отечественном заводе, однако до России паркетник так и не доехал. Зато в Китае он пользуется большой популярностью.

Внешне машина практически не изменилась. На борту появились новые шильдики, а диски получили аэродинамическую модификацию. Также об электрификации свидетельствует система декоративных патрубков и обновлённая форма бамперов. За работу машины отвечает электродвигатель с мощностью в 136 лошадиных сил. Встроенных аккумуляторов хватит в среднем на 315 километров пути.

Продавать новинку будут по цене от 2 миллионов 270 тысяч рублей. Но если учитывать стоимость прямых конкурентов, то это вполне доступная цена, что может обеспечить кроссоверу большие продажи.