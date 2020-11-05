Фото: “Покатим”

Daily-Motor.ru уже рассказывал о том, что «АвтоВАЗ» отказался от подготовленной версии внедорожника Lada 4×4, известной среди россиян под названием Bronto. Такое исполнение оказалось единственным в семействе Lada 4×4, которое не пережило последнее обновление. Планируется ли возобновление продаж Bronto, пока неизвестно. По слухам, внедорожная модификация Lada 4×4 оказалась для предприятия невыгодной ввиду серьезных затрат на производство. Кроме того, она была самой дорогой в семействе Lada 4×4, что сказывалось на ее популярности.

До последнего Lada 4×4 Bronto продавалась исключительно в 3-дверном кузове. Накануне дизайнеры портала «Покатим» показали, как могла бы выглядеть 5-дверная версия этой модели, если бы «АвтоВАЗ» решился вернуть ее в строй, сделав автомобиль более вместительным.

Автомобиль полностью повторяет дизайн своей более компактной версии, отличаясь лишь растянутым кузовом и наличием двух дополнительных дверей.

Фото: Покатим

Напомним, Lada 4×4 Bronto отличается от обычной модели увеличенным до 240 мм клиренсом, наличием самоблокирующихся дифференциалов в переднем и заднем мостах, усиленным задним мостом, пружинами и амортизаторами, «механикой» с передаточным числом главной пары, увеличенным до 4.1. Внешне Bronto отличается от обычной Lada 4×4 пластиковыми бамперами со стальными вставками, кузовом, усиленным поперечинами, увеличенными колёсными арками и улучшенной шумоизоляцией.