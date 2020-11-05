В России стартовало производство кросс-хэтча Kia Rio X

Фото: Kia

Предприятие в Санкт-Петербурге приступило к производству обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X. Автомобиль разработан специально для российского рынка. Кросс-хэтчбек обновился вслед за седаном Rio. Как и его собрат по семейству, Rio X обзавелся модернизированным внешним обликом и расширенным оснащением.

Новый Rio X оснащен новой задней светотехникой с характерной «световой подписью». Дорожный просвет автомобиля равен 195 мм. Как и 4-дверная модель, кросс-хэтч оборудован новой современной мультимедийной системой с расширенными возможностями.

Моторная линейка Rio X осталась без изменений. В нее, как и ранее в случае с Rio X-Line, входят: 1,4- и 1,6-литровые бензиновые атмосферные двигатели.

Другие подробности относительно запуска новинки в России, включая даты начала продаж, отечественный офис Kia обещает раскрыть в ближайшее время.