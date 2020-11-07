В России остановлены продажи Mazda3

В России оказались остановлены продажи Mazda3. Когда они будут возобновлены, пока неизвестно.

Фото: Mazda

Российский офис Mazda остановил продажи в стране седана и хэтчбека Mazda3. Ввозить автомобиль в нашу страну оказалось невыгодно, поэтому поставки были прекращены.

Daily-Motor.Ru уже писал о том, что ввоз новых Mazda3 на территорию Российской Федерации был приостановлен. Причиной стала финансовая нецелесообразность из-за резко увеличившегося утильсбора на зарубежные автомобили с 1 января 2020 года. Нынешние условия, когда «тройку» привозят к нам из Японии, делают ее нерентабельной, поскольку в таком случае цены на автомобиль увеличиваются до неразумных пределов.

В октябре дилеры распродавали остатки машин 2019 года выпуска. Не исключено, что Mazda3 в продажу в России не вернется.