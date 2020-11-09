Российские беспилотники выйдут на дороги общего пользования

Фото: из открытых источников

Представители «ГЛОНАСС» рассказали о запуске очередного этапа испытаний отечественных систем беспилотного управления ТС. Как оказалась, уже через месяц ряд крупных разработчиков испытают свои проекты в условиях реального транспортного потока.

Тестирование беспилотных автомобилей будет происходить в Подмосковье. Уже известно, что в нём примут участие, по меньшей мере, 6 компаний. В ходе тестирования планируется отработать технологии передачи данных. Цель испытания – создать единый технический стандарт, позволяющий производить обмен данными между беспилотниками по утверждённому регламенту.

Несмотря на большой прогресс, которого удалось добиться в этом сегменте, говорить о внедрении беспилотников на отечественный рынок пока слишком рано. В России до сих пор нет необходимой инфраструктуры для этого. Более того, отсутствует правовая база, которая регламентировала бы использование ТС подобного типа.