Ранний ВАЗ-2101 продают за 3,5 млн рублей

Фото: “Авито”

На портале «Авито» появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2101 ранних годов выпуска. По словам продавца, машина сошла с конвейера в 1970 году и обладает рядом уникальных опций.

Так, этот экземпляр «копейки» укомплектован одной из главной особенностей первых «ВАЗ-2101» – фарами фирмы Carello, которые посажены глубже, чем обычно.

Фиксатор капота выставленной на продажу 4-дверки намного короче, а обратная сторона крышки имеет накладку. Рулевые тяги выпущены в Италии, собственно, как и провода, на изоляции которых выгравирована надпись Cavis.

На ступичных болтах «копейки» и замке зажигания имеется маркировка Fiat. В Италии изготовлены даже сиденья автомобиля.

Наличие множества итальянских деталей в ВАЗ-2101 ранних версий неудивительно, поскольку эта модель спроектирована на базе Fiat 124.

За свой автомобиль продавец просит 3,5 миллиона рублей. Машина находится в Самаре.