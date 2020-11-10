Обновленный Lexus LS для России сфотографировали в Москве

Автомобили заметили на одной из парковок Москвы.

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Lexus готовится к премьере обновленного седана LS в России. Накануне один из читателей портала «Авто.ру» поделился с изданием фотографиями российской версии реформенной 4-дверки, замеченной на парковке в Москве. Судя по снимкам, отечественное исполнение флагманского седана Lexus будет повторять дизайн глобальной модели.

На фотографиях запечатлены два седана LS 350, обутые в колесные диски нового дизайна. Первый автомобиль выкрашен в темно-синий цвет, а второй – в желто-серебристый. На автомобилях отсутствует модуль радаров полуавтономного управления Lexus Teammate, но это неудивительно, поскольку система должна была появиться только на японском рынке.

В Японии, кстати рестайлинговый LS еще не вышел. Когда седан появится у нас, также пока неизвестно. За дореформенную версию Lexus LS в России сейчас просят от 6 миллионов 604 тысяч рублей.