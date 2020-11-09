Новый седан Hyundai компактнее Sonata рассекречен до премьеры

Презентация новинки состоится до конца года.
Китайские автомобильные СМИ опубликовали первые фотографии нового поколения Hyundai Mistra, представляющего собой бюджетную альтернативу модели Sonata. Седан продают исключительно на рынке «Поднебесной», поэтому на глобальной арене о нем практически ничего неизвестно.
Со сменой генераций длина 4-дверки выросла на 70 мм – до 4780 мм. Ширина и высота остались без изменений, как и размер колесной базы – 2770 мм. Подтвержденных технических подробностей по новому Mistra пока практически нет, но можно предположить, что седан, как и раньше, разработан на платформе удлиненной версии хэтчбека i30 предыдущей генерации.
Дизайн передней части кузова нового Mistra, судя по фото, полностью стилизован под местную Hyundai Creta, а силуэт и корма скопированы со «старшей» Sonata.
Салон автомобиля полностью «сонатовский» за исключением селектора трансмиссии, который здесь классический. Установлено 4-спицевое рулевое колесо, появилась виртуальная «приборка», объединенная с сенсорным дисплеем мультимедийной системы, а блок «климата» стал полностью сенсорным.
Второе поколение Hyundai Mistra получит под капот новый 1,5-литровый 170-сильный турбомотор, пришедший на смену 175-сильной турбочетверке. В моторной линейке должен остаться также 1,8-литровый «атмосферник» на 143 л.с. О трансмиссиях информации нет. Вероятно, связку двигателям новой Mistra составит 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот» (только для турбоверсии). Электрическую версию Mistra EV обещают оснастить электромотором на 183 «силы». Емкость тяговой батареи пока не раскрывается.