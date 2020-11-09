Новый седан Hyundai компактнее Sonata рассекречен до премьеры

Презентация новинки состоится до конца года.

Фото: Hyundai

Китайские автомобильные СМИ опубликовали первые фотографии нового поколения Hyundai Mistra, представляющего собой бюджетную альтернативу модели Sonata. Седан продают исключительно на рынке «Поднебесной», поэтому на глобальной арене о нем практически ничего неизвестно.

Со сменой генераций длина 4-дверки выросла на 70 мм – до 4780 мм. Ширина и высота остались без изменений, как и размер колесной базы – 2770 мм. Подтвержденных технических подробностей по новому Mistra пока практически нет, но можно предположить, что седан, как и раньше, разработан на платформе удлиненной версии хэтчбека i30 предыдущей генерации.

Дизайн передней части кузова нового Mistra, судя по фото, полностью стилизован под местную Hyundai Creta, а силуэт и корма скопированы со «старшей» Sonata.

Фото: “Autohome”

Салон автомобиля полностью «сонатовский» за исключением селектора трансмиссии, который здесь классический. Установлено 4-спицевое рулевое колесо, появилась виртуальная «приборка», объединенная с сенсорным дисплеем мультимедийной системы, а блок «климата» стал полностью сенсорным.

Второе поколение Hyundai Mistra получит под капот новый 1,5-литровый 170-сильный турбомотор, пришедший на смену 175-сильной турбочетверке. В моторной линейке должен остаться также 1,8-литровый «атмосферник» на 143 л.с. О трансмиссиях информации нет. Вероятно, связку двигателям новой Mistra составит 6-диапазонный «автомат» и 7-ступенчатый «робот» (только для турбоверсии). Электрическую версию Mistra EV обещают оснастить электромотором на 183 «силы». Емкость тяговой батареи пока не раскрывается.