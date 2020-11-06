Новый кроссовер Haval F5 рассекречен до премьеры

Фото: открытые источники

В Сети появились первые фотографии нового кроссовера Haval F5 без камуфляжа. Снимки автомобиля были опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

Судя по фото, новый F5 получит полностью новый дизайн, пересекающийся с его старшими собратьями F7 и F7x. Их продают в России с 2019 года. Кроссовер оснастят новой головной оптикой, видоизмененными бамперами и светодиодными задними фонарями, объединенными пластиковой горизонтальной планкой.

Габаритные размеры Haval F5: 4450х1841х1618 м. Длина колесной базы – 2700 мм. В моторную линейку войдут 1,5-литровый турбомотор на 169 «сил» или «топовый» 2-литровый 197-сильный агрегат. Связку обоим составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

В арсенал нового F5 войдут опции, которые являются прерогативой старших F7 и F7x: это адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, камеры кругового видеообзора и панорамная крыша с люком.

Цены на кроссовер пока не объявлены. За дореформенный F5 в «Поднебесной» просят от 100 до 138 тысяч юаней или 1 миллион 181 – 1 миллион 630 тысяч рублей. Появится ли новый Haval F5 в России, неизвестно, но такая вероятность высока.