Mitsubishi не будет останавливать российские продажи Eclipse Cross

Фото: Mitsubishi

Сегодня стало известно о том, что в первой половине будущего года на рынок выйдет обновлённая модификация кроссовера.

Ранее ходили слухи, что машины Mitsubishi Eclipse Cross покинут рынок Российской Федерации, так как наблюдается постепенное снижение интереса аудитории к модели. Но представители фирмы опровергли эту информацию. Они рассказали, что в 2020 году реализовывали импортные машины прошлых годов выпуска для того, чтобы максимально отсрочить подорожание моделей из-за поднявшегося утилизационного сбора. Поэтому были опустошены все склады. Но это не означает, что модель вовсе покинет рынок.

Сейчас Eclipse Cross продаётся по цене от 2 миллионов 70 тысяч рублей за версию с полуторалитровым турбированным мотором. Согласно сведениям экспертов, в 2021 году ценник модели составит как минимум 2 миллиона 300 тысяч рублей.