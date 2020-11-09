Mercedes-Benz C-Class засветился без камуфляжа

Фото: Mercedes-Benz

Фотошпионам удалось запечатлеть новый не закамуфлированный C-Class S206 в Испании. Инсайдеры полагают, что автомобиль выйдет на рынок уже через несколько месяцев.

Как оказалось, пятая генерация серии не получит ожидаемых революционных изменений. Пропорции кузова останутся прежними, но от предшественника новинка отличается декоративными решениями. В частности, изменилась боковая выштамповка, а фонари получат треугольную секцию на багажнике.

Ходят слухи, что в серии появится кросс-универсал. Седан, купе, кабриолет и универсал должны сохранить архитектуру MRA, но ожидаются существенные доработки шасси. Из перечня доступных силовых агрегатов исчезнут шестицилиндровые и восьмицилиндровые моторы. Базовые модели получат «турбочетвёрки» в сочетании со стартер-генератором на 48 вольт. ТОПовым машинам положены заряжаемые гибридные силовые установки.

Учитывая, что в сети появляется всё больше фотографий C-Class с минимальным камуфляжем, можно предположить, что премьера авто состоится уже в скором времени.