Купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X выйдет 9 ноября

Продажи нового купеобразного кроссовера Volkswagen стартуют уже на следующей неделе.

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen начнет продажи нового купе-кроссовера Tiguan X 9 ноября. Предлагать новинку пока будут только на китайском рынке.

Официальная презентация серийного Tiguan X состоялась ранее в этом году на автосалоне в Пекине (Beijing Auto Show-2020). Автомобиль получил светодиодные фары, новые бамперы, контрастную крышу черного цвета, современную «мультимедиа», поддерживающую интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, полностью цифровую «приборку», сенсорное управление климатом и 2-цветную обивку сидений.

В арсенал кросс-купе вошли: адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений, система предупреждения о выходе из полосы, камеры кругового видеообзора, акустическая система Harman Kardon и многое другое.

Фото: Volkswagen

Для китайских покупателей VW Tiguan X будет предложен с 2-литровым бензиновым турбомотором, имеющим два варианта форсировки – 186 и 220 лошадиных сил. Трансмиссия – безальтернативная роботизированная с двойным сцеплением.

Цены на новый немецкий купеобразный кроссовер в «Поднебесной» стартуют от 246 тысяч юаней или 2 миллиона 900 тысяч рублей по текущему курсу.