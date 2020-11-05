Кроссовер Nissan за 575 тыс рублей: новые подробности

Дебют нового кроссовера Nissan, который станет самым доступным SUV-линейке японского автопроизводителя все ближе. Поэтому в последние несколько недель количество новостных поводов, связанных с ним, в буквальном смысле зашкаливает. Мы уже рассказывали о том, что производство нового субкомпакта стартовало в конце октября, о его техническом оснащении и даже цветовой палитре. Накануне в Сети появились подтвержденные массогабаритные характеристики “паркетника” и точные параметры линейки двигателей.

Кроссовер Magnite, разработанный на упрощенной версии модульной платформы CMF, по габаритам окажется компактнее российского Lada XRay Cross. Длина автомобиля составит 3998 мм, ширина – 1758 мм, высота – 1572 мм. Размер колесной базы будет равен 2500 мм. Для сравнения, Lada XRay Cross имеет следующие габаритные размеры: 4165х1764х1645х2592 мм соответственно.

В рекламной брошюре, утекшей в Сеть, указано, что Nissan Magnite станет одним из самых легких кроссоверов на рынке. Его снаряжения масса составит от 939 до 1039 кг в зависимости от выбранного двигателя.

В моторную линейку войдут: 3-цилиндровый атмосферный агрегат на 72 лошадиные силы (96 Нм), работающий в связке с 5-ступенчатой МКП, а также 100-сильный турбомотор (160 Нм), способный функционировать как с «механикой» и вариатором.

Первым рынком для Nissan Magnite станет Индия. Учитывая, что модель позиционируют как глобальную, не исключено, что когда-нибудь она доберется и до России. Цены на кроссовер пока не объявлены, но ожидается, что они будут начинаться с отметки в 530 тысяч рупий или 575 тысяч рублей по актуальному курсу.