Haval вернул российскому F7 две комплектации

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Компания Haval вернула в конфигуратор кроссовера F7 две комплектации, которые отсутствовали несколько месяцев, пишет портал «Китайские автомобили». Таким образом, у покупателей появилась возможность выбрать чуть более оснащенные машины, не укомплектованные полным приводом, или же сэкономить на опциях при выборе полноприводного варианта.

В 2019 году, когда кроссовер Haval F7 вышел в продажу, его можно было приобрести в 12 модификациях. В августе 2020 года количество исполнений сократилось до семи, а по состоянию на ноябрь их общее число составило – 9. В конфигуратор вернулись версии 2WD-Premium с 1,5 и Elite с 2,0T. Причем цены на обе модификации оказались одинаковыми – 1 миллион 679 тысяч рублей.

В целом же ценовой диапазон кроссовера Haval F7 сейчас составляет 1 миллион 499 тысяч – 1 миллион 979 тысяч рублей.