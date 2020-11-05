Ford Explorer попал под отзыв

Фото: Ford

Американский автомобильный производитель сообщил о старте кампании по отзыву транспортных средств модели Ford Explorer. Известно, что пока что кампания затронет рынок Америки и Канады. В общей сложности в сервис отправят более 350 тысяч внедорожников.

Сообщается, что все отзывные транспортные средства были собраны на чикагском заводе. Вероятнее всего в процессе изготовления подвески были допущены ошибки, что уже привело к нескольким авариям с пострадавшими.

Примечательно, что проблемы с подвеской у этой модели наблюдаются не первый раз. Несколько месяцев назад кампания по отзыву отправила в сервисные центры машины, которые выпускались в течение 7 лет. Тогда акция коснулась и отечественного рынка. После диагностики проблемы оказалось, что из-за частой езды по плохой дороге на подвеске появляются трещины.