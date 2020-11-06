Bentley электрифицирует 100% моделей к 2026 году

Фото: Bentley

Премиальная марка ещё в прошлом году заявила, что планирует активно развивать сегмент электрокаров. Сегодня же стало ясно, что фирма добьётся стопроцентной электрификации модельного ряда уже к 2026 году.

Глава Bentley сообщил, что через 5-6 лет все машины будут либо гибридами на бензиновых моторах, либо же полноценными электромашинами. Также будет представлена новая платформа, созданная специально для электрических авто. Она позволит рациональнее размещать аккумуляторные блоки.

Независимые эксперты отмечают, что такая спешка в электрификации Bentley связана с изменениями в европейском, китайском и американском законодательстве. Помимо этого, аудитория марки проявляет живой интерес к электрокарам, поэтому все инвестиции вполне оправданы.