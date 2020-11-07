Audi рассекретила будущий RS E-Tron GT

Фото: Audi

Немецкая фирма продолжает подогревать интерес аудитории к новому седану модели RS E-Tron GT. Сегодня в сети были опубликованы фотографии, которые позволяют в полной мере оценить выбранные дизайнерские решения.

Автомобиль, показанный на фото, полностью покрыт принтом, но это не помешало экспертам дать полную оценку нововведениям. Некоторые отметили, что седан от Audi во многом похож на Porsche Taycan и это только подтверждает факт того, что в основу новинки ляжет та же модульная платформа РРЕ.

Представители марки также рассекретили некоторые технические характеристики. В частности, машина получит аккумуляторные блоки с ёмкостью в 93.4 киловатта в час. Общая отдача силовой установки составит 684 лошадиные силы. В такой модификации до первой сотни седан доберётся всего за 3.5 секунды, а полностью заряженных батарей хватит на 400 километров пути.