38-летнюю «Копейку» с минимальным пробегом продают за 1,1 млн рублей

На продажу выставлена «Копейка» с небольшим пробегом. За автомобиль просят более миллиона рублей.

Фото: “Авто.ру”

На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-21013 1982 года выпуска. Машина выделяется тем, что его пробег составляет всего 70 километров. Цена у «Копейки» соответствующая. Продавец просит за нее 1,1 миллион рублей, что эквивалентно стоимости самой дорогой современной Lada – модели Vesta Sport со 145-сильным мотором.

В объявлении сообщается, что выставленная на продажу «Копейка» с момента выезда из автосалона находилась в гараже. Машина не проходила процедуру реставрации и, судя по фото, в ней не нуждается.

Фото: “Авто.ру”

Приводит в движение 38-летний ВАЗ-21013 с минимальным пробегом. 1,2-литровый 64-сильный двигатель, работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

Сколько сегодня стоили бы советские автомобили при пересчете на российские рубли.