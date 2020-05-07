«Заряженная» Lada Vesta “засветилась” в Швейцарии

Фото: Lada Vesta Club

Несмотря на относительно невысокую популярность седана Lada Vesta Sport в России такие автомобили порой встречаются даже в высокоразвитых европейских странах. Накануне «заряженную» Весту засняли на дорогах Швейцарии. Снимки автомобиля опубликовал портал «Lada_Vesta_Club».

По предварительной информации, седан был приобретен его нынешним владельцем в Германии, куда «АвтоВАЗ» официально осуществляет поставки своих машин через дистрибьютора Lada Automobile GmbH, вот только есть один нюанс – туда отправляют только стандартные седаны с 1,6-литровым двигателем, отвечающим экологическому стандарту Евро-6.

Европейская Vesta Sport ничем не отличается от российского варианта этой модели, но как 1,8-литровому атмосферному агрегату на 145 лошадиных сил удалось пройти показатели по выбросам – остается загадкой.

Напомним, что в России Lada Vesta Sport начали продавать 31 января 2019 года. За седан просят от 1 миллиона 49 тысяч 900 до 1 миллиона 85 тысяч 900 рублей.