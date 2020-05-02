В Беларуси стартовали продажи нового седана Geely GE

Фото: Geely Club Belarus

На автомобильном рынке Беларуси стартовали продажи нового китайского седана Geely GE. Об этом сообщает сообщество «Geely Club Belarus», выложившее в Сеть фотографию 4-дверки с ценником в одном из автосалонов страны. На продуктовой листовке указано, что автомобиль оборудован 1,8-литровым двигателем на 184 лошадиные силы, ассистирует которому 7-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Стоимость Geely GE, судя по снимку, составляет 69 тысяч белорусских рублей, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 100 тысяч российских рублей.

По информации, опубликованной в паблике, изначально продавать седаны Geely GE в Беларуси частным потребителям не планировалось. Машины были ориентированы исключительно для государственных структур страны.

Официальных сообщений от Geely относительно запуска в продажу модели GE, а также его возможных комплектаций пока нет.