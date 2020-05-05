У Ford Puma появится версия ST

Фото: Ford

Усовершенствованный кроссовер должен получитб полуторалитровый турбированный двигатель от Fiesta ST.

Американский производитель ещё в прошлом году выпустил на европейский рынок новый паркетник, который получил очень звучное название. Теперь же имя Puma носит субкомпактный кроссовер, особенностью которого является покатая крыша. И в скором времени в продажу поступит его модификация с приставкой ST.

Пока что Ford умалчивает о подробностях новинки. Если верить предыдущим утечкам информации, автомобиль получит большой спойлер на двери багажника, а также двойную систему выхлопных патрубков. Модификация переднего бампера также будет изменена. Что касается силовых характеристик, то вероятнее всего паркетник будет работать на моторе объёмом в 1.5 литра, который форсирован до 200 лошадиных сил. Он может сочетаться с коробкой передач механического типа на 6 ступеней. Доступным будет только передний привод. Продажи новой версии будут запущены до конца года. Однако, до России новинка вряд ли доберётся, ведь американцы вывели свою продукцию с отечественного рынка в прошлом году.