Renault готовит к выпуску обновлённый Kaptur

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Уже в первой половине текущего года фирма Renault обещает вывести в продажу обновлённую модификацию паркетника Kaptur. Эти данные официально объявили представители торговой марки в стране.

Отметим, что изюминкой нового кроссовера станет новая модульная платформа, которая открывает больше возможностей. Помимо этого, у авто будет переработан салон и значительно расширен базовый пакет оснащения. Чтобы повысить уровень комфорта во время езды по плохой дороге, была перенастроена подвеска. Появился электромеханический усилитель рулевого управления. Доступна интеллектуальная система полного привода.

Под капотом будет установлен бензиновый турбированный двигатель с объёмом в 1.3 литра, который имеет отдачу в полторы сотни лошадиных сил. Агрегат будет сочетаться с вариаторной установкой X-Tronic в новой генерации.