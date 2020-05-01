Раскрыты подробности про гибрид McLaren Speedtail

Фото: McLaren

Официальные лица торговой марки McLaren рассказали о том, какой силовой агрегат получит автомобиль Speedtail.

Как оказалось, силовая установка будет форсирована до 1 070 лошадиных сил, а максимальная скорость движения составит 403 километра в час. В основе авто работает улучшенный битурбированный мотор с ёмкостью в 4.0 литра, который оснащается новой системой впуска. Отдача двигателя составляет 757 лошадиных сил. Его дополняет электрифицированный агрегат с отдачей в 313 лошадиных сил.

Больше всего общественность покорили динамические характеристики этого респектабельного автомобиля. Так, использование инновационных технологий позволяет гиперкару разогнаться до 300 километров в час менее, чем за 13 секунд. Сколько будет стоить автомобиль, пока неясно.