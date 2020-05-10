Первые Haval H5 добрались до российских дилеров

Фото: “Китайские автомобили”

К российским дилерам Haval начали поступать товарные внедорожники H5. Напомним, что продажи этой модели в России стартуют 20 мая, а заказы начали собирать еще с 22 апреля. Провести тест-драйв этого автомобиля пока не получится – придется дождаться окончания карантина. Тем не менее, осмотреть автомобиль уже можно в дилерском центре «Авто Премиум Тверь», пишут «Китайские автомобили».

Новый Haval H5 доступен для российских покупателей в двух комплектациях: Elite и Premium. Обе версии оснащаются безальтернативным 2-литровым турбированным двигателем на 150 и 177 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложена только 6-ступенчатая «механика». Привод – полный от BorgWarner.

В арсенал нового внедорожника, известного российским покупателям под другим именем – Great Wall Hover H5, входят: кондиционер, датчики парковки, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида и кресла с электрорегулировками.

Стоимость базового варианта оснащения составляет 1 миллион 249 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию просят 1 миллион 349 тысяч рублей.