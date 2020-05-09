Новый Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Фото: Jeep

Новое поколение внедорожника Jeep Grand Cherokee может обзавестись еще одной внедорожной модификацией. Кроме версии Trailhawk автомобиль получит исполнение Mojave или Deserthawk, более подготовленное для условий бездорожья.

Согласно информации, опубликованной порталом Motor Trend, в Jeep пока не определились, как назовут внедорожную модификацию нового Grand Cherokee: Mojave или Deserthawk. Сейчас версия Mojave имеется у пикапа Jeep Gladiator, а вскоре такое исполнение получит и модель Wrangler.

Напомним, что новая генерация Jeep Grand Cherokee станет заметно крупнее своего предшественника. Автомобиль спроектируют на архитектуре итальянского кроссовера Alfa Romeo Stelvio. В моторную линейку внедорожника должны войти оппозитные 6- и 8-цилиндровый двигатели, а также гибридные версии на базе этих агрегатов.

Презентация нового Jeep Grand Cherokee состоится этой осенью, а продажи начнутся ближе к концу 2020 года.