На продажу в РФ выставлена электрическая Lada за 1,1 млн рублей

На портале «Авто.ру» опубликовано объявление о продаже электрического автомобиля Lada El Lada. За российский электрокар, находящийся в подмосковном Одинцово, просят 1 миллион 100 тысяч рублей.

Судя из информации, размещенной в объявлении, пробег электромобиля равен 26 тысяч 500 километров. Автомобиль был приобретен его нынешним владельцев в Тольятти у официального дилера. На момент покупки пробег электрокара составлял 250 километров, которые были накатаны в испытательных целях. После приобретения кузов машины подвергся антикоррозионной обработке, что позволило сохранить его в отличном состоянии. Кроме того, владелец электрокара установил на свою El Lada автономный отопитель Webasto, разделив системы охлаждения и отопления.

Фото: “Авто.ру”

Приводит в движение электромобиль 82-сильный агрегат, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Запс ходя на полностью заряженной батареи равен 140-150 километрам. В комплекте с машиной новый хозяин электрокара получит комплект зимней резины на стоковых 13-дюймовых дисках и три ключа, один из которых является сервисным.