Mercedes-Benz CLS получил 1.5-литровый мотор

Фото: Mercedes-Benz

Немецкий производитель представил новую версию популярного авто, особенностью которой стал полуторалитровый силовой агрегат.

Сообщается, что Mercedes-Benz CLS 260 будет работать на весьма нестандартном для серии моторе, который будет форсирован до 184 лошадиных сил. И до первой сотни авто в такой конфигурации сможет добраться за 8.7 секунд. Электрический стартер-генератор на 48 вольт обеспечивает дополнительные 14 лошадиных сил в момент разгона. Стоить автомобиль будет от 6 миллионов 100 тысяч рублей.

На отечественном рынке модель CLS продаётся в модификации с трёхлитровым дизельным агрегатом, форсированным до 249 лошадиных сил. Альтернативой является бензиновый мотор с ёмкостью в 2.0 литра, с отдачей в 299 лошадиных сил. Цены на автомобиль в России стартуют от 5 миллионов 140 тысяч рублей. Обновлённая версия с индексом 260 вряд ли поступит на наш рынок, так как сама модель не пользуется большим спросом. Так, за первый квартал в РФ было продано немногим более 100 экземпляров этих машин.