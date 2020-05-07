Lamborghini Unica засветилась накануне премьеры

Фото: Lamborghini

В фирменном приложении торговой марки Lamborghini недавно появились фотографии нового автомобиля Unica. И это притом, что официальная презентация машины состоится только сегодня.

Стоит отметить, что для многих это оказалось неожиданным ходом торговой марки, ведь она до последнего скрывала все особенности будущего автомобиля. Новые же снимки позволили получить полное представление о том, как будет выглядеть спорткар.

Что касается технических характеристик, то вероятнее всего автомобиль получит атмосферный мотор на 5.2 литра, который будет форсирован до 610 лошадиных сил. Он будет сочетаться с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. Сколько будет стоить респектабельный автомобиль, пока неизвестно.