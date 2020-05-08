Lamborghini Huracan Evo лишился крыши

Фото: Lamborghini

В семействе Huracan появился новый родстер под названием Evo RWD Spyder. Премьера автомобиля происходила в режиме онлайн.

В основе нового автомобиля положено шасси гибридного типа, изготовленное из высококлассного алюминия и углепластика. За счёт этого удалось значительно снизить вес машины. Даже внешние панели были выполнены из термопластичного композитного материала. За плавность движения отвечают отбойники гидравлического типа, а также магнитореологические амортизаторы адаптивного типа.

Шикарное авто оснащается мотором с ёмкостью в 5.2 литра, который способен развивать мощность вплоть до 610 лошадиных сил. Автомобиль способен добраться до первой сотни всего за 3.5 секунды. Максимальная скорость движения составляет 324 километра в час.

Текстильная крыша автомобиля способна разложиться и сложиться всего за 17 секунд. И это при условии, что автомобиль будет двигаться со скоростью до 50 километров в час. В интерьере покупателя порадует шикарный мультимедийный комплекс, в основе которого положен дисплей с диагональю в 8.8 дюймов. Сколько будет стоить гиперкар, пока не сообщается.