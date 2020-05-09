Как не прогадать, покупая подержанную Mazda CX-5

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Первое поколение кроссовера Mazda CX-5, несмотря на появление в 2011 году, по-прежнему остается популярным на вторичном рынке России. Это не удивительно – автомобиль сочетает в себе стильную внешность, сохранившую несмотря на возраст актуальность, и знаменитое японское качество. Но так ли все идеально в CX-5, и как не прогадать, покупая такой кроссовер с пробегом, расскажет Daily-Motor.Ru.

В целом серьезных претензий по надежности к первой генерации CX-5, представленной в 2011 году, а в 2015 году пережившей рестайлинг, не было. Кузов стойко выдерживает тяжелые условиях эксплуатации с точки зрения коррозии, но не отличается толщиной лакокрасочного покрытия. Тонкий слой ЛКП, являющийся характерной чертой японских автомобилей, заставляет владельцев этого кроссовера периодически подкрашивать многочисленные сколы на кузове.

Продвинутое техническое оснащение создало CX-5 дополнительные проблемы. Так, например, система i-stop, глушащая двигатель во время коротких остановок, экономя топливо, своим «рваным» режимом выводит из строя приводной ремень генератора. Он рвется у многих владельцев на пробеге от 60 тысяч километров, поэтому при покупке стоит проверить его на наличие трещин.

Слева-направо: дорестайлинг и рестайлинг Mazda CX-5

Качество лобового стекла CX-5 – крайне посредственное. Оно царапается и плохо держит удары от камней. Его замена вылезет владельцу «в копеечку». Есть вариант выбрать неоригинальное, но оно не гарантирует работу многочисленных датчиков, устанавливаемых в его верхней центральной части. Поэтому к выбору лобового стекла стоит отнестись особенно внимательно, а при покупке машины с большим количеством сколов торговаться.

В России наибольшую популярность завоевали два бензиновых двигателя – на 2 и 2,5-литра (SkyActive). Дизельный 2,2-литровый агрегат не прижился и не отличался надежностью. Оба бензиновых агрегата на тот момент являлись инновационными, обладая высокой степенью сжатия в 14:1 и 13:1 соответственно. За счет такого решения и облегченной поршневой группы инженерам удалось достичь хороших показателей расхода топлива без потери мощности. Оба мотора зарекомендовали себя, несмотря на сложную конструкцию, как практически беспроблемные, но владельцам автомобилей первых годов выпуска желательно заблаговременно менять иридиевые свечи. В будущем это позволит избежать проблем с катушками зажигания (касается катушек фирмы Yumebishi). Со сменой компанией производителя катушек на Mitsubishi этот недостаток больше владельцев CX-5 больше не беспокоил.

Не стоит экономить и на топливе, которое для CX-5 положено не ниже АИ-95. При этом выбирать следует проверенные АЗС из-за чувствительных к качеству бензина форсунок.

Особых претензий к гидромеханической автоматической трансмиссии у владельцев за эти годы не возникало, как и к «механике», версия кроссовера с которой не получила большого распространения. Но проверить работу «автомата» все-таки стоит. Серьезные толчки и рывки при переключениях могут говорить о необходимости замены трансмиссионного масла, причем обязательно на оригинальное.

Несмотря на независимые схемы подвесок Mazda CX-5 имеет весьма похвальный ресурс почти всех деталей. Большинство элементов выхаживает более 150 тысяч км, но это не касается ступичных подшипников, сайлент-блоков передних рычагов и пыльников амортизаторов, сдающихся до 100 тысяч км. Пыльники владельцы CX-5 часто меняют на более качественные от старшей модели CX-7.

Доставлял и доставляет проблемы владельцам CX-5, причем как владельцам первого поколения, так и второго, электропривод зеркал заднего вида, механизм которого выходит из строя часто даже при небольшой нагрузке. Так что на последнем этапе осмотра машины перед покупкой желательно сложить и разложить зеркала для проверки работы привода.

В целом же, подержанный CX-5 остается достойным претендентом на покупку, особенно в своем классе, а его качество оправдывается повышенной ценой. Если следить за машиной, то она не потребует серьезных затрат даже после пробега в 200 тысяч километров, но стоит избегать дизельных версий СX-5 – их двигатель может доставить хлопот.