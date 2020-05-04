Genesis G90 получит продвинутый автопилот

Фото: Genesis

Genesis G90 уже в новом поколении получит инновационный лазерный дальномер. Такая модификация в сочетании с несколькими сенсорами, среди которых камеры и радары, позволит активно использовать систему автоматического пилотирования третьего уровня.

Если верить источнику, в автомобиле будет использоваться программное обеспечение Hyundai Motor. Если испытания пройдут без неприятностей, то автомобилисты смогут воспользоваться возможностью отвлечься от управления транспортным средством в пути, убрать руки с руля и даже не смотреть на дорожное полотно.

Отметим, что одним из первых систему третьего поколения испытала немецкая торговая марка Audi. Многие были убеждены, что модель А8 получит эту опцию. Однако, из-за законодательных проблем и невозможности омологировать технологию на целевых рынках, фирма решила отказаться от автопилота такого типа совсем, продолжая разрабатывать более безопасные системы. Тем не менее, Genesis похоже такой опыт коллег не огорчает и они продолжают работать с внедрением технологий автопилотирования третьего уровня.