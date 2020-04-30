Завод Renault в России возвращается к работе

Фото: Renault

Представители отечественного филиала торговой марки Renault сообщили о том, что конвейер, расположенный в Москве, возвращается к полноценной работе.

Как оказалось, это производство вошло в перечень системообразующих учреждений, а значит, даже во время режима самоизоляции имеет право на продолжение работы. При этом, сообщается, что запуск конвейера будет постепенным для того, чтобы соответствовать действующим нормам и стандартам.

В частности, пока на заводе будет внедрена только работа в одну смену. Большая часть офисных сотрудников останется на удалённом формате или же в отпуске. В течение ближайших дней будут произведены все необходимые подготовительные работы. А сборка машин начнётся уже во второй половине будущего месяца.

Напомним, что на мощностях столичного завода Renault выпускают такие модели, как Kaptur, Arkana, Duster и Terrano.