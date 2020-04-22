В РФ подорожал кроссовер Mazda CX-9

Фото: Mazda

Компания Mazda увеличила цены на свой флагманский кроссовер CX-9. Согласно информации, опубликованной журналистами портала «Цена Авто», в апреле стоимость этой модели в России увеличилась от 2 до 82 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Отныне цена базового варианта исполнения CX-9 в РФ (Active) составляет 2 миллиона 873 тысячи рублей, что на 2 тысячи рублей дороже, чем было ранее. За версию Supreme, подорожавшую на максимальные 82 тысячи рублей, просят 3 миллиона 269 тысяч рублей.

Стоимость «топовых» комплектаций Exclusive и Executive составляет 3 миллиона 388 тысяч и 3 миллиона 488 тысяч рублей соответственно, что на 35 тысяч рублей дороже, чем раньше.

Напомним, что кроссовер Mazda CX-9 во всех комплектациях оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором на 231 лошадиную силу. В качестве трансмиссии предложен безальтернативный «автомат».