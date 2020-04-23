Упрощённый Porsche Taycan появится и в России

Фото: Porsche

Представители премиального бренда сообщили о том, что занимаются разработкой упрощённой модификации Porsche Taycan. И, если верить источнику, этот автомобиль появится и в России.

Сообщается, что стоимость электрокара может быть снижена за счёт упрощения модификации силовой установки, а также снижения ёмкости аккумуляторных блоков. Вероятнее всего в удешевлённой версии не будет использоваться система полного привода. Таким образом фирма сможет избавиться от одного из моторов.

Официальные представители компании отметили, что дебют новинки должен состояться в 2021 году. Так, если автомобиль попадёт в Россию, то будет стоить не больше 5 миллионов рублей. Отметим, что в актуальной линейке самой доступной версией этой модели является 4S, которая оснащается электрифицированной установкой с мощностью в 530 лошадей. Запас хода составляет 407 километров. В нашей стране купить такую машину можно по цене от 7 миллионов 793 тысяч рублей.