Toyota отчиталась об успешных продажах гибридов

Фото: Toyota

Стало известно, что торговая марка Toyota реализовала на территории Старого света более 2.8 миллионов автомобилей с гибридными силовыми установками.

Представители фирмы рассказали, что только в начале текущего года ими был преодолён показатель в 15 миллионов реализованных гибридов по всему миру. И это великолепный результат, учитывая показатели компаний-конкурентов. Согласно независимым источникам, выпуск гибридных автомобилей позволил компании сократить уровень выброса СО 2 на 120 000 000 тонн по всему миру.

Что касается отечественного рынка, то на нём в течение двух лет, начиная с 2017, продавался автомобиль модели Prius. Но, как только появилась обновлённая версия, поставки этих машин в Россию прекратились. Под торговой маркой Lexus в стране продавались гибридные версии таких моделей, как UX, NX и RX.