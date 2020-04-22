Рассекречены новые подробности про Opel Mokka

Фото: Opel

Кроссовер должен в ближайшее время сменить поколение.

Так, в основе Opel Mokka будет положена новая платформа ЕМР1. Сообщается, что автомобиль будет оснащаться электрифицированной силовой установкой. Но, какой именно – пока неясно. Если верить инсайдерам, то речь идёт про электромотор с отдачей в 136 лошадиных сил, который в сочетании с аккумуляторами позволит проехать до 300 километров без подзарядки. Помимо этого, паркетник выйдет с новым двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, что этот бренд вернулся на отечественный рынок только полгода назад. Что касается Opel Mokka, то пока неясно, появится ли эта машина в России. Хотя, ранее бренд говорил, что планирует расширить доступный ассортимент до 6 моделей, хотя сейчас доступно только 3 (Zafira Life, Vivaro и Grandland X).