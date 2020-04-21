Раскрыты сведения про кроссовер Ferrari Purosangue

Фото: Ferrari

Первый в истории кроссовер премиального производителя получит две версии: с передним и средним расположением силового агрегата. Таким образом гарантировано огромное разнообразие модификаций транспортного средства.

Автомобиль Ferrari Purosangue вполне может работать за счёт гибридной силовой установки. Более того, в качестве основного мотора может выступать как V6 и V8, так и V12. Хотя, справедливости ради, ожидать скорого появления автомобиля с мотором V12 не стоит. Модификация этого силового агрегата продолжается, но сделать из него электрифицированную версию крайне сложно.

Отметим, что официальная презентация нового кроссовера торговой марки назначена на будущий год. Вероятнее всего цены на модель будут стартовать от 18 миллионов рублей.